Uominiedonnenews.it - Rossella Erra, Vita Privata: Chi E’ Il Marito E Che Lavoro Fa!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri la straordinaria storia di, giudice popolare di Ballando con le stelle: dal fallimento alla rinascita, tra amore, resilienza e il sostegno del pubblico.: una donna tra successi, sfide e grandi rinasciteè la frizzante e amatissima presidente della giuria popolare di Ballando con le stelle. Con il suo carattere schietto e il sorriso contagioso, è diventata una delle figure più apprezzate del programma condotto da Milly Carlucci. Ma dietro i riflettori si cela una storia intensa fatta di ostacoli, coraggio e rinascita. Nata come commercialista,ha saputo reinventarsi, passando dalla scrivania al piccolo schermo, dove oggi brilla per autenticità e umanità.Un amore forte come una roccia:e AttilioLadiè segnata da un amore profondo e duraturo con suo, Attilio Russo, ufficiale delle forze armate.