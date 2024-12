Spazionapoli.it - Lazio, Baroni nei guai in vista del Napoli: cosa sta succedendo

Lasarà la prossima avversaria della SSCnel doppio confronto, tra Serie A e Coppa Italia, in programma nei prossimi giorni: il tecnicoè letteralmente nei.Archiviato il Torino, ilguarda con rinnovata fiducia al futuro. Le sensazioni di una squadra forte dal punto dimentale e molto solida sono state confermate dalla prova dell’Olimpico Grande Torino, dove gli uomini di Antonio Conte hanno raccolto i tre punti grazie al gol spettacolare del centrocampista Scott McTominay. Un segnale certamente non banale quello recapitato al resto della Serie A: ilnon molla e si candida seriamente a un ruolo importante nella lotta per la vittoria dello Scudetto.L’ex Commissario Tecnico della Nazionale, però, vuole evitare che l’ambiente si faccia prendere da facili ed eccessivi entusiasmi e il pensiero è ora rivolto soltanto alla, squadra che ilaffronterà per ben due volte di fila tra la Coppa Italia e la Serie A.