Iodonna.it - L'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all'erogazione integrale per i beneficiari del Superbonus 2024 con detrazione al 70%. La decisione, grazie alla disponibilità di risorse stanziate superiore alle domande pervenute

Leggi su Iodonna.it

Ilha introdotto diverse agevolazioni per chi decide di effettuare lavori di ristrutturazione e miglioramento energetico della propria casa. Una di queste, è il contributo a fondo perduto, pensato per aiutare le famiglie a basso reddito a sostenere le spese per gli interventi edilizi. Inizialmente, non era chiaro a quanto ammontasse l’incentivo, ma ora l’ha fornito importanti chiarimenti e gran belle notizie. Donne in cantiere, la sfida “No gender gap” di un’azienda comasca – iO Donna X, buone notizie sul contributo a fondo perdutoL’Istituto ha annunciato che tutti iriceveranno l’intero importo totale, visto che l’ammontare complessivorichieste presentate è risultato inferiore