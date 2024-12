Liberoquotidiano.it - Iannantuoni (Unimib): "Inaugurato sportello per tutta la comunità"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano, 02 dic. - (Adnkronos) - “Oggi è una giornata speciale perché apriamo unoantiviolenza in Ateneo, aperto ala nostra: studentesse, studenti, personale tecnico amministrativo, docenti, ma aperto anche alla popolazione. Chiunque voglia, infatti, è libero di venire qui a parlare di quello che gli sta accadendo”. A dirlo la rettrice dell'università Milano - Bicocca, Giovanna, in occasione dell'evento ‘Gli strappi della violenza: riflessioni e azioni', che rientra tra gli appuntamenti promossi dall'Ateneo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Durante l'incontro la rettrice ha anche consegnato i premi in memoria di Sofia Castelli, la studentessa brutalmente assassinata dall'ex fidanzato lo scorso anno.