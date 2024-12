I Goonies | dal cast di attori alla nave di Willy l’Orbo le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

: daldidi, lesuld’avventura per ragazzi (ma non solo) per eccellenza, Iè oggi un vero e proprio cult senza tempo, che pur essendo manifestazione pura degli anni Ottanta e delle loro caratteristiche culturali, riesce a parlare a spettatori di ogni tempo grazie al suo fondarsi su sentimenti ed emozioni universali e atemporali. Si tratta infatti di un vero e proprio romanzo di formazione, che si concentra sull’amicizia in quell’età in cui tutto è pronto a cambiare per sempre. Insieme a Stand by me – Ricordo di un’estate, uscito solo un anno dopo, è questo unche usa dunque l’avventura come metafora di questa delicata fase della vita.Basato su un soggetto di Steven Spielberg e diretto nel 1985 da Richard Donner (regista anche di Superman e Arma Letale), ilutilizza dunque l’avventura della caccia al tesoro come occasione per rinsaldare quel legame, per affrontare insieme delle prove solo per dimostrare che i rapporti umani hanno più importanza dei soldi e di qualsiasi tesoro.