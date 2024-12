Iltempo.it - "Caricatura della democrazia". Grazia al figlio Hunter, Russia contro Biden

Leggi su Iltempo.it

Laconcessa dal presidente americano Joealè una «». L'ha detto la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova. Lo riporta la Tass. «Una», ha detto la portavoce, commentando la decisione del presidente americano. Il presidente americano, Joe, ha annunciato la concessioneper il, impedendo che possa essere condannato al carcere per reati federali riguardanti tasse e armi da fuoco. Il leader di Washington ha così disatteso la promessa, fatta in passato, di non usare i poteri straordinari concessi al presidente a beneficiosua famiglia.ha motivato la sua decisione sostenendo chesia stato perseguito anche per motivi di natura politica.