Camion con rimorchio incastrato in un tornante: Statale bloccata

Castione della Presolana. Unè rimastosulla Strada671 della Val Seriana a Castione della Presolana.Il mezzo pesante conè rimasto bloccato in unintorno alle 9,30 di lunedì 2 dicembre, occupando tutta la carreggiata e impedendo il transito lungo la strada.Ilstava uscendo da un cantiere, trasportando una ruspa, quando è rimastonella curva. Il tratto di SS 671 è stato chiuso temporaneamente da Anas: il traffico viene deviato lungo una viabilità alternativa. Nell’incidente non si registrano feriti.I Vigili del fuoco di Clusone, intervenuti con tre mezzi e l’ausilio, stanno lavorando per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. Sul posto anche i carabinieri.