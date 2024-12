Lanazione.it - ‘AmAbilMente’ abbatte le barriere. Servono risorse per le associazioni

Conoscersi e farsi conoscere per combattere lo stigma sociale che ancora troppo spesso circonda persone con condizioni di disabilità. È con questi obiettivi che nella giornata di ieri numerosedel territorio hanno riempito Piazza Felice Palma in occasione di, l’evento promosso dall’amministrazione comunale per celebrare la ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’. Fra queste, l’associazione Insieme, nata, come spiegato dalla presidente Gessica Rappelli, "per dare un futuro ai ragazzi con disabilità e una casa famiglia a chi una famiglia non ce l’ha. La disabilità – ha spiegato – deve essere integrazione, deve avvicinare, non allontanare. Noi vogliamo far conoscere la disabilità nella sua semplicità e far uscire questi ragazzi dal loro mondo, perché con poco sono felici e ce lo dimostrano con un sorriso.