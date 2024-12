Bergamonews.it - Vincenzo Malinconico, Tradimento, Report, Fazio o Le Iene? La tv del 1° dicembre

Per la prima serata in tv, domenica 1°, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “, avvocato d’insuccesso 2”, con Massimiliano Gallo.Verrà proposto l’episodio dal titolo “Una squadra”:, distrutto per la fine della relazione con Alessandra Persiano, è sul divano di casa sua. Improvvisamente, il campanello suona: è Venere D’Asporto, una ragazza brillante e spiritosa che fa la prostituta e sta fuggendo da una retata in una casa di appuntamenti che si trova nel palazzo. I due, nonostante la reticenza di, stringono un rapporto personale e quando Venere inizia a ricevere delle strane minacce, si rivolge proprio a lui per tutelarsi.Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Guarigione”: nonostante il caso sia chiuso, Bobby è determinato a dimostrare che il suo sponsor degli AA è stato assassinato.