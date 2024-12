Rompipallone.it - Roma, il dirigente senza peli sulla lingua: “Non lo accetteremo più”

Parole forti durante l’intervista del responsabile dell’area tecnica della. Di seguito riportato tutto quello che ha detto.Quella di quest’anno è una stagione difficile e molto particolare in casa della, che vede il ritorno di Claudio Ranieri, dopo il cambio in panchina sia di Daniele De Rossi che di Ivan Juric.La squadra giallorossa, in attesa delle partite della quattordicesima giornata di campionato, è al tredicesimo posto con tredici punti, con in programma lunedì la partita contro l’Atalanta. La stagione è ancora tanto lunga, tutto può cambiare, ma ci deve essere una svolta da parte della squadra e non solo.L’intervista di Ghisolfi, responsabile dell’area tecnicaIl responsabile dell’area tecnica della, Florent Ghisolfi, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport alzando la voce e facendo sapere di essere stanchi e di non accettare più i diversi errori arbitrali subiti fin qui, in questa stagione, puntando il dito contro la classe arbitrale.