Lanazione.it - La Ternana cerca gloria col Milan Futuro . E’ il "derby del cuore" di mister Abate

Le Fere sono obbligate a mantenersi in grande progressione. E’ importante non aumentare le distanze dal Pescara, vittorioso ieri a Gubbio , e tentare di staccare la Virtus Entella che domani sera sarà impegnata nella difficile trasferta di Arezzo. La sfida odierna con ilgenera inevitabilmente tanti ricordi e sensazioni in Ignazio, una vita in rossonero. "Per me è una partita particolare – spiega il tecnico della– e posso definirla undel. Da una parte c’è una società che chiamo casa, in cui sono cresciuto, divenuto uomo e nella quale ho allenato per due o più anni la maggior parte dei ragazzi che andiamo ad affrontare. Dall’altra parte c’è una società che mi ha accolto, mi ha dato la chance di divenire allenatore professionista e in cui ogni giorno che passa mi sento sempre più legato alle persone.