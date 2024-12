Panorama.it - La perfezione nel calcio è come fosse poesia

«Nulla è più paninaro di questo gesto calcistico», scriveva Giorgio Bocca negli anni delle bombe e dei bomber. Si riferiva al colpo di tacco, sempre smargiasso ma non sempre inutile, quella giocata che per H.G. Wells serviva «a nobilitare la parte meno nobile del piede». Un giorno chiesero al fuoriclasse Eric Cantona, marsigliese, rissaiolo e poi attore, intellettuale della rive gauche: qual è stato il tuo gol più bello? Lui rispose: «È stato un passaggio». Pensava alla genialità dell’assist, il tocco a sorpresa che manda in porta il compagno di turno. «Non aver paura della, non la raggiungerai mai», sosteneva Salvador Dalí, ma Gigi Riva non lo sapeva e quel giorno a Vicenza si esibì nella rovesciata perfetta.Il colpo di tacco, il passaggio, la rovesciata. E poi il dribbling, il tiro, il cross, ildi punizione, il colpo di testa, la parata, il contrasto con le tibie che scricchiolano.