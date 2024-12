Lapresse.it - Germania, grave incidente in autostrada: camion travolge 50 veicoli

vicino alla città di Neuss, nella Renania Settentrionale-Vestfalia in, dove un uomo a bordo di un mezzo pesante con targa polacca ha causato una serie di tamponamenti che hanno coinvolto 50e provocato il ferimento di numerose persone. Ilista ha guidato a zig-zag tra le auto per diversi chilometri, su entrambi i sensi di marcia di due autostrade tedesche e solo dopo un frontale, avvenuto nella carreggiata opposta, si è fermato. Gli automobilisti erano stati avvertiti via radio e invitati a lasciare le autostrade il più rapidamente possibile, ma in molti casi non sono riusciti a evitare il mezzo in tempo. Ilista è stato arrestato dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto con i soccorsi. Dalle prime indagini sembrerebbe che il conducente sia affetto da disturbi psichiatrici ed è stato momentaneamente ricoverato in una clinica per disturbi mentali.