Quotidiano.net - Georgia, terza notte di scontri a Tiblisi. Le forze speciali hanno caricato i manifestanti

Roma, 1 dicembre 2024 -diintrache protestano contro contro la decisione del governo, filo-russo, di congelare fino al 2028 l'inizio dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Ierisono intervenute ledella polizia aper riprendere il controllo della piazza di fronte al parlamento. Gli agenti sono ricorsi a gas lacrimogeni e idranti, sparati su Rustaveli Avenue disperdendo i. TOPSHOT - Demonstrators face police officers in front of then parliament during a rally against a controversial "foreign influence" bill, which Brussels warns would undermine's European aspirations, in Tbilisi on April 28, 2024. (Photo by Giorgi ARJEVANIDZE / AFP) Come giovedì e venerdì migliaia di personeeretto barricate accanto al Parlamento elanciato razzi contro l'edificio provocando un incendio, subito domato senza gravi conseguenze.