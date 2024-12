Cityrumors.it - Bove perde i sensi, due compagni lo aiutano: intervento miracoloso

Leggi su Cityrumors.it

Una serata e un momento drammatico durante Fiorentina-Inter, ma ci sono stati due angeli custodi che hanno protettoUn momento di vero dramma. E’ il diciassettesimo minuto della gara tra Fiorentina e Inter, la più attesa della giornata, ma un malore in campo improvviso per Edoardocambia tutto. Il centrocampista della Fiorentina si è accasciato al suolo a gioco fermo, poco dopo che si stava allacciando gli scarpini e tutto si è fermato all’istante., duelo(Ansa Foto) Cityrumors.itIl tempo si è fermato, come quando accadde a Eriksen agli Europei del 2021, ed è accaduto la stessa cosa anche al Franchi di Firenze, seppur con modalità e sintomi diversi.si è accasciato a terra, dopo qualche secondo due giocatori dell’Inter hanno immediatamente richiamato l’attenzione dell’arbitro e delle due panchina.