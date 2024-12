Tvzap.it - Alberto Matano bacchetta Sonia Bruganelli dopo la sfuriata contro “Ballando”

Leggi su Tvzap.it

News Tv.è stata di nuovo la protagonista dicon le Stelle durante la puntata di ieri, sabato 30 novembre 2024. La (ex) concorrente si è esibita durante la fase di ripescaggio e anche in questa occasione non sono mancati motivi di discussione. Ad alimentare le polemiche le dichiarazioni rilasciate dall’imprenditrice a Francesca Fagnani, durante la registrazione di Belve. Non sono mancate le critiche ada parte die di Selvaggia Lucarelli. Cos’è successo? (Continuale foto)Leggi anche: Mariotto, cosa ha fattol’abbandono a “con le Stelle”Leggi anche: “con le Stelle”, le coppie eliminate: chi si è salvato e chi noLe parole dinon sono piaciute alla giuriaDurante le clip che precedono la performance di, non sono mancate critiche più o meno dirette alla giuria dicon le Stelle.