Ilfattoquotidiano.it - Tutti dicono no alla violenza sulle donne, ma il terreno scivoloso è la vittimizzazione secondaria

di Susanna StacchiniCi avviamo ormaifine di novembre e come ogni anno è stato un susseguirsi di conferenze, meeting, rassegne stampa, salotti televisivi e quant’altro,per dire no. Peccato però che in troppi considerino normale avere intitolato l’aeroporto Malpensa di Milano a Silvio Berlusconi, o averlo omaggiato con un francobollo dedicato. O addirittura aver preso in seria considerazione l’ipotesi che potesse diventare Presidente della Repubblica. Un soggetto che attraverso comportamenti e citazioni non ha mai fatto mistero di quella che era la sua considerazione delle.Storica la promessa fatta ai calciatori del Monza. “Se vincete con le grandi, vi porto un pullman di tr*ie”. Pure derubricare questa battuta a una goliardata da spogliatoio su cui farsi due risate non è certo espressione di sensibilità verso la condizione della donna.