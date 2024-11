Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-11-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in centro manifestazione con corteo da piazza Vittorio a Piazzale Ostiense Pertanto fino alle 19 possibile chiusura ale deviazioni al trasporto pubblico lavori su via del Foro Italico tratto della tangenziale comporta la chiusura domani domenica primo dicembre tra le 7:30 e le 16 del tratto compreso tra viale di Tor di Quinto è largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico la chiusura si ripeterà con la stessa fascia oraria anche nel fine settimana del 7 e 8 dicembre e del 14 e 15 dicembre Inoltre fino al 20 dicembre in fasce orarie A21 Sei chiuso il sottovia Ignazio Guidi da viale del Policlinico a Corso Italia in direzione di piazzale Flaminio comprese le rampe di accesso da Nomentana e da piazza della Croce Rossa attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda il trasporto diario fino a domani domenica primo dicembre lavori del nodo ferroviario della capitale per questo motivo è prevista L’interruzione del servizio della fl1 traTiburtina e Fiumicino del servizio Leonardo Express della fl3Cesano Viterbo e della fl5Civitavecchia riviste corse con autobus sostitutivi e domani primo dicembre seconda domenica ecologica stop alprivato all’interno della cosiddetta fascia verde il mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 16:30 e fino alle 20:30 previste naturalmente alcune dei l’elenco completo nel ordinanza del sindaco sul sito del comune In collaborazione con Luce Verde infomobilità