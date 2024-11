Spazionapoli.it - Tifosi Napoli, arriva la stangata: l’annuncio fa infuriare tutti

La notizia dell’ultim’ora penalizza i supporters azzurri, il comunicato ufficiale fa discutere: laè netta.Vigilia di campionato per ildi Antonio Conte, prossimo ad affrontare il Torino di Paolo Vanoli. Gli azzurri, posizionati in prima classe, faranno visita alla formazione granata in occasione della 14esima giornata di campionato nel tentativo di proseguire la propria striscia di vittorie. Dall’altra parte del terreno di gioco, tuttavia, si presenterà una squadra decisamente insidiosa, come sottolineato dal tecnico salentino in conferenza stampa. Il match dell’Olimpico di Torino è alle porte, ma attenzione perché negli ultimi minuti è stata ufficializzata una decisione su Lazio–: la notizia fa, azzurri penalizzati.Lazio-, ufficiale il divieto di trasferta per iazzurri: il comunicatoLazio–, primo atto degli ottavi di finale di Coppa Italia, si vedrà priva deipartenopei residenti in Campania.