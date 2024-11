Gamerbrain.net - S.T.A.L.K.E.R 2 si aggiorna con una valanga di FIX

GSC Game World ha reso disponibile il primo e tanto attesomento post-lancio di Stalker 2: Heart of Chornobyl, il quale porta il gioco alla versione 1.0.1, disponibile sia su PC che Xbox Series,mento molto importante dato che apporta al gioco la bellezza di oltre 650 correzioni e migliorie varie. A seguire vi riportiamo il changelog ufficiale, tradotto in italiano.Stalker 2 – Gamerbrain.netMiglioramenti all’IARisolto il problema dei PNG che si bloccavano e morivano vicino ai rifugi durante le Emissioni.Migliorate le interazioni con il Burer: ora i suoi effetti telecinetici includono i suoni mancanti, e non potrà più far cadere oggetti importanti dalle mani del giocatore.Sistemati oltre 20 bug relativi a comportamenti erratici, come PNG che sparavano contro coperture o restavano bloccati senza raggiungere obiettivi missione.