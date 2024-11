Ilfattoquotidiano.it - “Nella mia esperienza pre-morte vedevo il mondo dal basso, un fiume nero con gli occhi dei morti. Il desiderio di rivedere Tiziana Panella mi ha fatto svegliare dal coma”: parla Emanuele Parsi

Un malore il 29 dicembre 2023 ha messo a rischio la sua vita. Oggi Vittorio, docente ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e volto tv, racconta quel momento al Corriere della sera, quel momento di “quasi” (NDE, Near Death Experience): “Ricordo più di ogni altra cosa il miointensissimo di poter(Pa, giornalista e compagna, ndr), di non rinunciare a una felicità da poco scoperta, di non interrompere una cosa bellissima appena iniziata. Ho ancora la sensazione che sia stato quela svegliarmi dal, che pure è durato una settimana. Altrimenti mi sarei lasciato volentieri andare. All’inizio provavo una tale spossatezza che ho pensato: tanto vale finirla qui. Mi sembrava che la cosa più importante fosse superare, senza soffrire troppo, il trauma del momento del trapasso.