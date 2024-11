Agi.it - Nel 2024 l'umanità ha trascorso 500 milioni di anni sui social

AGI - Entro la fine del, l'avrà cumulato complessivamente 500disuinetwork. È questo il dato impressionante rivelato da Visual Capitalist, portale internazionale specializzato in analisi statistiche, che offre una fotografia del rapporto sempre più intenso tra esseri umani e dispositivi digitali. L'Italia si distingue nel panorama globale, posizionandosi tra i Paesi con il maggior tempo medioonline: due ore e 17 minuti al giorno per gli utenti tra i 16 e i 64. Una media che colloca il nostro Paese al quarto posto in Europa, superato solo da Bulgaria, Portogallo e Romania, e al 20esimo posto a livello mondiale. La mostra "Superconnection" Una prospettiva che vede la luce con la mostra-evento “Superconnection”, che ha aperto i battenti a Milano, allo Spazio Milesi di via Felice Casati, dove resterà fino al prossimo 14 dicembre.