Lecce-Juventus, Motta ancora con Weah da 9. Probabili formazioni e orario tv

, 30 novembre 2024 - Ilper dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Venezia. Laper ritrovare il successo e superare le difficoltà legate all'emergenza dell'infermeria piena. In occasione del Sunday Night della 14esima giornata di serie A, si affrontano al Via del Mare i giallorossi e i bianconeri. Marco Giampaolo potrebbe diventare il primo allenatore della storia salentina a vincere entrambe le prime due gare di Serie A alla guida del. Dall'altra parte, in caso di pareggio, Madama stabilirebbe il suo nuovo record di gare pareggiate nel massimo campionato in un singolo anno solare: attualmente è a quota 17, come solo nel 1956 era successo in precedenza. I precedenti Ilha perso 11 partite casalinghe contro lain Serie A (3V, 4N). Contro nessuna squadra ha fatto peggio (11 sconfitte interne anche contro l'Inter).