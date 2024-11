Combinazioni F1 Mondiale costruttori 2024 | calcoli McLaren-Ferrari a due gare dalla fine

Leggi su Sportface.it

Latrova la doppietta nella sprint race del GP del Qatar e per laadesso sono guai in ottica Mondiali. Mancano due, quella di domani a Losail e quella di Abu Dhabi e adesso il distacco della Rossa è di ben 30 punti con 88 in palio contando anche i punti addizionali per il giro veloce, nel caso ipotetico in cui uno stesso team facesse doppietta in entrambi gli appuntamenti. Ragion per cui, può arrivare già domani il verdetto favorevole ai Papaya, viceversa la scuderia di Maranello tenterà di ridurre nuovamente il gap per giocarsi tutto a Yas Marina. E, seppur soltanto per aritmetica, c’è anche la Red Bull ancora in corsa. Andiamo allora di seguito a scoprire tutte le.LESULLA LOTTA-RED BULLLAVINCE IL TITOLOIN QATAR SE.