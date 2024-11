Romadailynews.it - Cina: settore manifatturiero registra crescita piu’ rapida a novembre

Pechino, 30 nov – (Xinhua) – Ildellahato unagrazie al sostegno delle politiche governative, come mostrato oggi dai dati ufficiali. L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per ilcinese si e’ attestato a 50,3 a, in aumento rispetto a 50,1 di ottobre, ha riferito l’Ufficio nazionale di statistica (NBS) in un comunicato. Un valore superiore a 50 indica espansione, mentre un valore inferiore a 50 riflette una contrazione. Ilcinese ha visto un’espansione, poiche’ una serie di politiche incrementali e gia’ esistenti ha gradualmente prodotto i suoi effetti, ha dichiarato lo statistico dell’NBS Zhao Qinghe. (Xin) Agenzia Xinhua