Sport.quotidiano.net - Ultimissime dal campo. Mister Magrini fa la conta dei disponibili. Semprini no, Giannetti e Cavallari forse

Il fischio di inizio di Follonica Gavorrano-Siena si sta avvicinando: i bianconeri, al Bertoni dell’Acquacalda, proseguono nella preparazione alla sfida, con l’obiettivo di riscattarsi dalla brutta sconfitta con il Trestina, tornando a muovere la classifica e riacquisire fiducia. Segnali positivi, nelle scorse ore, sono arrivati da: il difensore, alle prese con un problemino muscolare, che lo ha costretto a uscire anticipatamente daldomenica al Franchi, potrebbe essere della partita. Niente da fare invece per: l’infortunio rimediato dall’attaccante in allenamento non è di gravissima entità, ma la trasferta dovrà saltarla. Per quanto riguarda, la sua situazione viene monitorata quotidianamente dallo staff medico bianconero, con la speranza che anche lui possa essere regolarmente a disposizione.