Gaeta.it - Trasporti pubblici a Napoli: Sciopero generale causa chiusure e riduzioni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, il trasporto pubblico sta affrontando disagi significativi adelloindetto dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil. La città si trova in una situazione denominata di emergenza, una condizione che colpisce numerosi pendolari e cittadini nel loro quotidiano spostamento tra le varie zone.Chiusura delle funicolari e delle linee 1 e 6Molti utenti lamentano l’impossibilità di utilizzare i servizi di trasporto pubblico su alcune delle linee più frequentate. Le funicolari, che rappresentano un mezzo essenziale per superare il dislivello della città, sono completamente chiuse. In particolare, le funicolari della Centrale sono fermate e questo hato notevoli inconvenienti per i residenti e i turisti che si spostano dalle zone collinari al centro e viceversa.