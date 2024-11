Ilrestodelcarlino.it - Pizza artigianale, Bologna nella top 10 mondiale

, 29 novembre 2024 – Sesta al mondo e unica in Emilia-Romagna: Berberè, il brand creato dai fratelli Matteo e Salvatore Aloe, è stato premiato, per il quarto anno consecutivo, tra i “50 Top World ArtisanChains” di 50 Top, la più importante guidadi settore, creata e curata dai critici gastronomici Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. La classifica premia le migliori catene artigianali di pizzerie al mondo: Berberè ha raggiunto la sesta posizione, conseguendo anche un premio speciale per il “Best Fried Food” (miglior frittura). Prossima apertura a Londra La presentazione della guida si è svolta ieri, nell’ambito dell'Europeanshow - un nuovo format creato dalle piattaforme fieristiche Cibus e Tuttofood - all’Olympia Events a Londra. Proprio qui, nel quartiere di Tottenham Court Road, Berberè inaugurerà, a breve, la terza pizzeria.