NerdPool incontra Laurent Hopman e Renaud Roche

In Le guerre di Lucas,ci hanno raccontato la storia di George Lucas e la lunga e travagliata lavorazione del primo capitolo di Star Wars, uscito ben 47 anni fa. Pubblicato da Bao Publishing, i due autori erano ospiti della scorsa edizione di Lucca Comics & Games, dove abbiamo avuto l’occasione di intervistarli. Avevamo già recensito il volume (qui per recuperare l’articolo), ma volevamo saperne di più su cosa li avesse spinti a dedicarsi a questo progetto e sulla loro passione per il mondo di Star Wars. Vi lasciamo quindi all’intervista, buona lettura!Com’è nata l’idea di realizzare un fumetto sullo sviluppo del primo Star Wars? Cosa vi ha colpito della figura di George Lucas?: Siamo entrambi fan di Star Wars e volevamo raccontare la storia dal punto di vista di George Lucas, ripercorrendo il viaggio di un giovane regista che aveva in mente di realizzare questo film anche quando nessuno credeva in lui.