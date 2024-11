Lanazione.it - Mattarella alla Stranieri . L’ateneo compie un secolo

Leggi su Lanazione.it

Undi storia da celebrare in grande per palazzo Gallenga e con un ospite simbolo di tutti gli italiani. E’ ufficiale: Sergiosarà a Perugia per i cento anni dell’Università perperugino, istituito nel 1925, si appresta dunque a festeggiare il traguardo con solennità e una cerimonia che vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica. La data fissata è il 12 febbraio. Il 2025 sarà perdi Palazzo Gallenga un anno costellato di iniziative culturali e celebrative, tra cui il raduno degli ex alunni, previsto nel mese di luglio, e l’inaugurazione in autunno di una nuova palazzina attualmente in fase di ristrutturazione, accanto al campus universitario di viale Carlo Manuali immerso nel parco di Santa Margherita. "Siamo onorati e felici della decisione del presidentedi accogliere l’invito a partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico della nostra Università - dichiara il rettore Valerio De Cesaris –.