Anteprima24.it - Investito sui binari, 23enne si lancia e perde la vita

Tempo di lettura: < 1 minutoUnindiano ha perso lanel Salernitano, dopo essere statoda un treno. Il fatto è accaduto nel pomeriggio, nei pressi della stazione ferroviaria di Ascea. Secondo una ricostruzione effettuata dagli agenti della Polfer, il giovane si sarebbeto suial passaggio del treno, venendodall’intercity Roma-Reggio Calabria. Sono in corso accertamenti. La circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Reggio Calabria è stata sospesa per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Ritardi o cancellazioni per treni regionali e Alta Velocità. L'articolosuisilaproviene da Anteprima24.it.