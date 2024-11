Gaeta.it - Crescita dei pagamenti digitali: PagoPA presenta le novità al Salone dei Pagamenti di Milano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Icontinuano a rapre una spinta significativa per il miglioramento dei servizi pubblici in Italia. Durante ildei, che si tiene adal 27 al 29 novembre, Gloriana Cimmino, direttore Mercato PA e Imprese di, ha illustrato l’andamento della piattaforma dal 2016 ad oggi, mostrando come essa sia diventata un punto di riferimento sia a livello nazionale che internazionale. Con un impressionante numero di 1,4 miliardi di transazioni e un volume complessivo di circa 300 miliardi di euro,ha costruito un ecosistema che coinvolge 48 milioni di utenti tra cittadini e imprese. Questi utenti interagiscono con circa 20.000 enti pubblici per saldare i loro debiti, dimostrando l’efficacia e l’affidabilità del sistema.