Chiude la storica libreria Ariosto | Da 65 anni un punto di riferimento per studiosi e universitari

Un altro pezzo pregiato del centro storico di Reggio,i battenti. E per di più coinvolge la cultura, sicchè fa ancora più male. Dopo 65di onorata e apprezzata attività, il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura per ladi Piazza della Vittoria:diper decenni di studentinonché titolari e dipendenti di tanti studi professionali della città. Avendo nei suoi locali un ricchissimo assortimento di volumi legati a varie facoltà dell’ateneo cittadino o dedicati a commercialisti, ingegneri, fiscalisti di vario genere e simili. Una decisione sofferta, quella dell’attuale gestore, Roberto Sartori, ma a quanto pare inevitabile. Sartori, ma è vero che dice basta? "Sì, l’ultimo giorno dell’anno sarà anche l’ultimo della". Come mai questa decisione drastica per un esercizio che connotava il centro di Reggio da più di 60? "Il mercato è cambiato in modo tale che non era più gestibile rimanere aperti".