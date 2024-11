Oasport.it - Basket, Brescia-Virtus Bologna il ‘big match’ della 9a giornata di Serie A. L’Olimpia Milano ospita Tortona

Archiviata la sosta per dare spazio alla finestra delle Qualificazioni agli Europei 2025, riprende laA dicon la nonaregular season 2024.2025: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende nel weekend alle porte.Un solo anticipo in programma domani sera alle ore 20:30 tra la Nutribullet Treviso e l’Estra Pistoia, con i veneti reduci dal successo esterno contro Napoli mentre i toscani provano a riscattare il ko casalingo contro Trento. La domenica pomeriggio si apre alle 16:30 con la sfida trae la Bertram Derthona: i campioni d’Italia cercano di rimanere nella parte altaclassifica, mentre i piemontesi vogliono cancellare la sconftita contro la Germani. Mezz’ora più tardi, alle 17:00, l’Openjobmetis Varese cerca punti contro l’Umana Reyer Venezia per risalire posizioni in graduatoria con i lombardi al terzultimo posto (4 punti) mentre gli oro-granata provano a vendicare la battuta d’arresto del Taliercio in volata contro Reggio Emilia.