Alessandro Preziosi | Con il mio re analizzo il rapporto tra padri e figli

"Ho immaginato un re non soltanto a un passo dalla morte, ma piuttosto spinto dalle circostanze e dalla trama a cercare nella maturità, e non nell’età, il tassello conclusivo della propria vita". I classici continuano a parlarci attraverso i secoli con significati miracolosamente sempre nuovi e attuali. Ed è così che(nella foto) ha preso la tragedia shakespeariana ‘Re Lear’, e l’ha rivestita di inediti contenuti, puntando l’attenzione non solo sul difficiletra, ma anche tra Uomo e Natura, sulla perdita e sul ritrovamento dei valori. Dal 3 all’8 dicembre, al Teatro della Pergola arriva ’Aspettando Re Lear’, conche dirige e interpreta l’adattamento di Tommaso Mattei da William Shakespeare, con echi di ’Aspettando Godot’ di Samuel Beckett.