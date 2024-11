Udine20.it - Udine: Telethon 2024, le limitazioni al traffico del 29 e 30 novembre

Come ogni anno, anche nelper la sua ventiseiesima edizione la Staffetta24x1h vedrà le vie e le piazzesi riempirsi di decine di migliaia di runners, che arriveranno aper correre all’insegna della ricerca. L’obiettivo della manifestazione infatti è lo stesso fin dalla sua prima edizione: promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, sostenendo il lavoro di moltissimi ricercatori in tutta Italia.Quest’anno il percorso sarà tutto nuovo: la partenza è in piazza I Maggio, in corrispondenza con l’ingresso in via Manin. Si proseguirà poi lungo piazza Patriarcato, verso destra in via Piave, di nuovo verso destra in via Vittorio Veneto, in piazzetta Beato Bertrando (presso la Cattedrale di Santa Maria Annunziata), poi in via Stringher, e nel cuore della città in piazza XX Settembre, via Canciani, piazza Matteotti, via Sarpi, via Mercatovecchio e via Manin per poi ricominciare, per un percorso che in totale sfiora i due chilometri di lunghezza.