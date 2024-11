Ucraina-Russia, Kim produce altri missili per Putin

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Dopo le munizioni e i soldati, Kim Jong-un promettea Vladimir. Il sostegno della Corea del Nord alla guerra che lasta conducendo da oltre 1000 giorni contro l’è sempre più ampio e sale di livello. Da oltre un anno, Pyongyang fornisce munizioni e artiglieria alle forze armate russe. Da circa un mese, migliaia di militari nordcoreani combattono accanto ai russi nella regione di Kursk, invasa sin da agosto dall’. La Corea del Nord adesso lavora per ampliare un impianto utilizzato per la fabbricazione diimpiegati dalla. E’ quanto emerge da una ricerca di un think tank con sede negli Stati Uniti rilanciata dalla Cnn, da immagini satellitari che indicano come i nordcoreani stiano ‘allargando’ uno stabilimento nella città di Hamhung con la costruzione di un secondo edificio per l’assembleggio finale deie di alloggi per i dipendenti.