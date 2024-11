Gaeta.it - Truffa a Catanzaro: anziana derubata da falsi carabinieri e avvocati

Facebook WhatsAppTwitter Un caso diai danni di un’ha recentemente colpito l’attenzione delle forze dell’ordine, rivelando l’operato di due giovanitori. La vicenda mostra come questi individui abbiano agito con destrezza per estorcere somme di denaro, sfruttando la paura e l’ansia di una madre. I dettagli dell’operazione portano al fermo di due 19enni, originari della provincia di Napoli, accusati di aver condotto un’azione fraudolenta ben pianificata.modalità di contatto e richiesta estorsivaI due giovanitori avrebbero contattato l’, sia tramite telefono fisso che cellulare, presentandosi inizialmente comee successivamente come. Il loro scopo era chiaro: indurre la vittima a credere che sua figlia, residente in un’altra regione, fosse coinvolta in un grave incidente stradale che aveva causato feriti.