PalaPellicone di Ostia | nel week end la Coppa Italia di Stile Libero e i Campionati Italiani di Grappling e Pancrazio

Leggi su Ilfaroonline.it

– È tutto pronto alper unend dedicato alla lotta e alle discipline UWW, per la prima volta insieme in un evento unico e condiviso: sabato 30 andranno infatti in scena ladie ini di, mentre domenica 1° dicembre sarà il turno deini di.Per quanto riguarda ladi lotta, il torneo è dedicato alle classi Under e Over 17 di lotta libera maschile e si concluderà dunque il percorso iniziato a Rovereto con la greco romana e la libera femminile.Ini disaranno suddivisi anch’essi tra Senior e U17 e, naturalmente, in tutte le categorie di peso. La gara, oltre a decretare i nuovi campioni d’, sarà utile per formare la squadra nazionale che nel 2025 parteciperà alle competizioni internazionali UWW.