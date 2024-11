Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery lotta, ma il derby è della Lube

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova 3: Zhukouski 1, Antonov (L2), Cubito, Vecchi, Demyanenko 7, Mattei, Comparoni 6, Petkovic 10, Fedrizzi 11, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 8, Schalk, Marchisio (L1) All. OrtenziCIVITANOVA: Chineyeze 8, Gargiulo 2, Loeppky, Orduna, Bisotto (L2), Balaso (l1), Boninfante 3, Hossein, Nikolov 8, Lagumidzija 16, Dirlic, Podrascanin 9, Bottolo 11, Tenorio All. Medei Arbitri: Lucani - Cesare Parziali: 23-25 (30’), 18-25 (26’), 21-25 (30’) Davanti al record assoluto di spettatori stagionale (2.187 paganti) lacede il passo allanel primo storicotutto marchigiano andato in scena al Pala Savelli. Una cornice imponente per una gara che a tratti ha visto anche equilibrio ma che alla lunga laha vinto (primo exploit esternostagione dei cucinieri) grazie ai nervi freddi nei momenti chiave del primo e del terzo parziale.