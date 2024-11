Lanazione.it - Il valzer delle Regionali. Giani, conto alla rovescia. Vicina la deroga per gli assessori

di Francesco Ingardia "Tu sì, tu no". Che ilderoghe agliabbia inizio. Eugenioa stretto giro è passato da un grattacapo all’altro. Stavolta, però, indubbiamente più dolce. La doppietta allein Umbria ed Emilia del centrosinistra non ha solo ribaltato il passivo a danno del destra-centro, ma ha spianato ancor di più la strada verso l’incoronazione bis. Gennaio, sussurrano uccellini vicino al partito, sarà davvero il mese dell’annuncio della (ri)candidatura, le cui quotazioni salgono di settimana in settimana. Da politico navigato stile Prima Repubblica, non si è fatto scalfire dalle dichiarazioni a fulmicotone del segretario regionale di Sinistra Italiana, che a La Nazione ha chiesto a gran voce spazio e pari dignità in coalizione (mentre da casa Renzi qualche mugugno, eccome se è arrivato).