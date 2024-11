Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 28 novembre: Europa League e Conference League

Leggi su Ilveggente.it

di28, si giocanocon in campo Lazio, Roma e Fiorentina.Terminata la due giorni di Champions, scende in campo l’dove la Lazio prima in classifica può ipotecare la qualificazione e allungare ulteriormente in classifica battendo l’abbordabile Ludogorets Razgrad. Se la passa decisamente peggio la Roma, a rischio eliminazione e ospite del Tottenham che non può perdere altri punti per strada.Idi28(LaPresse) – IlVeggente.it Grande favorito per la vittoria della manifestazione insieme al Tottenham, il Manchester United ora non può più sbagliare se vuole raggiungere il prima possibile l’ottavo posto ed evitare gli spareggi di accesso agli ottavi di finale.