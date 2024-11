Ilrestodelcarlino.it - ’Gala della solidarietà’ a teatro con incasso per i bambini disabili

Impronte di Solidarietà propone domenica alle 16.30 inla tredicesima edizione del ’Galà, manifestazione benefica che ha lo scopo di raccogliere fondi per ie ragazzicervesi. Si esibiranno, tra gli altri, il soprano Nicoletta Zanini, il tenore Gian Luca Pasolini e i componenti dell’Ensemble Iris Blu (Simona Cavuoto al violino, Giorgio Borghi al violoncello e Raffaella Benini al pianoforte) e la partecipazione del Coro Lirico Airone Città di Cervia, diretto dalla Benini. Prevendita: A.G.C. Aci in via XX Settembre (9-13).