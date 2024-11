Liberoquotidiano.it - Fondi per l'agricoltura: si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande ISMEA

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Aperto a tutte le PMI nazionali, il Fondo Innovazione sostiene gli investimenti in tecnologia e innovazione per un'e una pesca più produttive e sostenibili. «L'accesso a strumenti di automazione e digitalizzazione può fare la differenza per molte imprese, permettendo loro di rimanere competitive e di ridurre l'impatto ambientale» afferma Elisa Caltran, consulente in finanza agevolata di Ambico Group.Padova 28.11.2024 Ancora pochi giorni per partecipare al Fondo Innovazione di, un programma dedicato alle piccole e medie imprese italiane dei settori agricolo, ittico e agromeccanico per incentivare la modernizzazione tecnologica e favorire una produzione più sostenibile. Con un budget complessivo di 100 milioni di euro, il fondo prevede contributi a fondo perduto e garanzieper progetti che mirino a migliorare la produttività e ridurre l'impatto ambientaleattività produttive, portando avanti obiettivi di digitalizzazione e risparmio di risorse.