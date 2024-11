Formiche.net - E l’infanzia scoprì l’America. Ciccotti racconta Napoli-New York di Salvatores

Nel 1948 in Italia veniva tradotto un romanzo capolavoro della letteratura americana Aspetta primavera, Bandini (1938), di John Fante. Nel 1948 Federico Fellini e Tullio Pinelli scrivono un trattamento, sessanta pagine, rimasto in un cassetto per mezzo secolo, diventato ora (fedelmente),-New(2024) di Gabriele.È la storia di due bambini, Carmine (11 anni) e Celestina (8 anni) – sono Antonio Guerra e Dea Lanzaro (diretti impeccabilmente) -, pochi anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, a, finiti casualmente, illegalmente, su una nave-bastimento diretta negli States. Chissà se John Fante, mi chiedevo mentre vedevo il delicato film di, avesse deciso di scrivere, per un momento abbandonando la sua vena malinconico-drammatica, un racconto-fiaba alla Fellini-Pinelli, egli, di origine molisane, che conobbe bene l’essere migrante dei genitori, e il suo vivere aggrappato agli orli scivolosi del sogno americano negli anni Trenta, non in una grande città ma nella sprofondata provincia americana (nel suo caso, in Colorado)? Forse non l’avrebbe mai scritta una storia con l’happy end, come il film di, ma avrebbe amato-Newperché, come scrive Charlie Chaplin in epigrafe a The Kid (1921), «è un film con il sorriso e una lacrima».