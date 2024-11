Zonawrestling.net - WWE: Mancava solo lei e non tradisce le attese, anche Giulia qualificata all’Iron Survivor Challenge

Per NXT Deadline mancano una decina di giorni e si avvicina quindi un appuntamento importante con le due Iron, maschile e femminile, che potranno dare una grossa occasione per il nuovo anno ai rispettivi vincitori. La sfida femminile si preannnucia di altissimo livello, già qualificate prima di stanotte Sol Ruca, Zarya e Stephanie Vaquer era molto attesaper non rimanere un passo indietro rispetto alle altre due free agent arrivate negli ultimi mesi e l’italo-giapponese non ha fallito l’appuntamento.In attesa del ripescaggioSenza nulla togliere alle altre partecipanti, il match di questa notte è stato l’incontro di qualificazione più equilibrato e di alto livello fino ad ora. Da un lato, dall’altro l’ex campionessa Nordamericana Kelani Jordan.