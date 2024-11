Quotidiano.net - Streaming illegale, scatta l’operazione Takendown: smantellato sistema da 22 milioni di utenti

Roma, 27 novembre 2024 – Spallata alloin Italia e in Europa. In campo la polizia, coordinata dalla Procura di Catania, che hala più diffusa organizzazione criminale transnazionale, undi pirateria audiovisiva che era in grado di ‘servire’ illegalmente 22di. Il nome delè Takendwon e coinvolge, oltre all’Italia, altri sette Paesi. In azione più di 270 operatori della Polizia postale che hanno effettuato 89 perquisizioni in 15 regioni italiane e, con la collaborazione delle forze di polizia straniere, 14 perquisizioni nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia. Le persone indagate sarebbero 102, mentre si apprende di undici misure cautelari effettuate dalla polizia croata. Attesa alle 11.30, presso la Procura di Catania in viale XX Settembre, una conferenza stampa in cui verranno svelati i particolari sull'operazione.