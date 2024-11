Ilfattoquotidiano.it - Sanremo Giovani entra nel vivo: promossi altri tre cantanti Alex Wyse, Arianna Rozzo e Bosni. Ecco cosa accadrà nelle prossime settimane

(che ha partecipato ad “Amici di Maria De Filippi” nel 2021),sono i tredurante il terzo appuntamento del talent, condotto da Alessandro Cattelan ieri sera su Rai 2. I tre vanno ad aggiungersi aglicolleghi selezionati nella prime due puntate: Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi. Come sempre ad occuparsi della sezione c’erano: Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Hanno partecipato anche “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo, Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.LETAPPE – Dopo la prossima settimana si sapranno i nomi dei 12che passeranno alla Semifinale che andrà in onda martedì 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 (e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli).