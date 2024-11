.com - Psicologi, il racconto track by track dell’album Diy

Ildelle tredici tracce che compongono Diy, il nuovo album degli, duo romano tra i più amati dalla generazione ZEsce venerdì 29 novembre Diy (Bomba Dischi/Universal Music Italy), il nuovo album degli, il duo formato da Drast e Lil Kvneki. Drast e Lil Kvneki tornano con un disco intriso di autenticità e sincerità, evolvendosi a livello musicale e iniziando, dopo due anni da solisti, un nuovo capitolo della loro storia professionale. I due artisti, ora più grandi, maturi e consapevoli, trasmettono in queste 13 nuove tracce la loro innata capacità di parlare ai giovani e, in particolare, alla Generazione Z a cui appartengono, dando dignità alla sofferenza in qualsiasi sua forma e provando ad aiutare, con le loro canzoni, ad abbracciarla e a conviverci, senza denigrarla o compatirla.