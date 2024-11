Ilrestodelcarlino.it - No alla violenza di genere. In un anno 121 segnalazioni

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellasulle donne, anche l’arma dei carabinieri rinnova il suo impegno a tutela delle donne vittime di. E lo fa innanzitutto con l’invito rivolto alle vittime ad affidarsi alle istituzioni, attraverso la denuncia dei comportamenti subiti o tramite chiamata al 112 per segnalare episodi in corso. Si tratta di un fenomeno che richiede tolleranza zero e per questo il comando provinciale di Ascoli, con le sue 23 stazioni carabinieri capillarmente diffuse su tutto il territorio della provincia, ricorda i principi su cui si basa l’attività dell’Arma in favore delle donne vittime di soprusi: favorire l’accoglienza, sostenere l’ascolto, rassicurare le vittime. In virtù della collaborazione avviata con la Soroptimist International Italia, i carabinieri hrealizzato sia all’interno della caserma Piermanni, sede del comando provinciale, sia presso la sede del comando compagnia di San Benedetto, la ’stanza tutta per sé’, ambiente accogliente che mira a sostenere la donna nel delicato momento della denuncia, favorendone l’apertura e incoraggiandola a superare tutti quegli ostacoli emotivi e psicologici che, purtroppo, comportano ancora oggi un numero oscuro particolarmente rilevante.